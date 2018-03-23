Ortaokul öğrencisi boğazı kesilerek öldürüldü!

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 80. Yıl Ortaokul önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 8’inci sınıf öğrencisi Tamer Salman (14) ile bir süre önce disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp ortaokul öğrencisini boğazından yaralayıp kaçtı.

Ağır yaralan öğrenci, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra cinayet şüphelisi Ö.T. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

15 yaşındaki Tamer Salman’ın yakınları da sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü.