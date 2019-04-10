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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.04.2019 - 20:49, Son Güncelleme:

Ortaokul öğrencisi ailesiyle okulda dehşet saçmıştı! Karar verildi

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Denizli'de Merkezefendi ilçesinde dün Sevil Kaynak Ortaokulu’nda öğrencinin Disiplin Kurulu kararıyla okuldan atılmasına kızarak, okulda müdür ve 2 müdür yardımcısı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri öğrenci 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Sırakapılar Mahallesi'ndeki Sevil Kaynak Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö. (14), bir süre önce Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disiplin Kurulu da öğrencinin okuldan atılmasına karar verdi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilen karar doğrultusunda K.B.Ö., dün okula alınmadı. Eve dönen K.B.Ö. durumu annesi Sebahat Ö. ve babası Sezai Ö. ile amcası Osman Ö.'ye anlattı. Anne, baba ve amca beraberlerine oğullarını alıp okula gitti.

İddiaya göre aile, Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile Müdür Yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Sezai Ö. ve Osman Ö., okul müdürü ile yardımcılarına saldırıp, boğazlarını sıktı ve yumruk attı. İhbar üzerine okula gelen polis, anne Sebahat ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö.'yü gözaltına aldı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi ettirilen Yusuf Zengin'e 5 gün, Mestan Tarık Ertunç'a da 2 gün iş göremez raporu verildi.

ÖĞRENCİ SAVCILIKTAN, AİLE DE ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan öğrenci K.B.Ö. annesi Sebahat Ö., babası Sezai Ö. ve amcası Osman Ö. alınan ifadelerinin ardından bugün görevi başındaki kamu görevlisini darp, hakaret ve küfür suçlamalarından Adliye’ye sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Adliye’ye götürülen öğrenci K.B.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Annesi, babası ve amcası ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üç kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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