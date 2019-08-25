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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.08.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Ortalık savaş alanına döndü! Kılıç, pala, bıçak ve demir sopalarla saldırdılar

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Gaziantep’te, Suriyeli iki grup arasında çıkan, kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgada, Abdurrahman Hüseyin yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kavga anı, çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, öğleden sonra, Şaçaklı Mahallesi’ndeki Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ellerinde kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların olduğu Suriyeli iki grup, bir anda kavga etmeye başladı. Ellerindeki kesici aletlerle birbirlerine vuran gruptakiler, çevredeki iş yerlerine de zarar verdi. Bazı kişiler, mağazanın önünde elbise asmak için kullanılan demir askılığı parçalayarak, bunlarla birbirine vurmaya devam etti. Kavga sonrası iki gruptaki Suriyeliler, yaralanan arkadaşlarını alarak, hastaneye götürdü. Vücuduna aldığı bıçak ve kılıç darbeleri ile ağır yaralanan Abdurrahman Hüseyin, götürüldüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Uygulama Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan 7 yaralıdan 2’sinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Ortalık savaş alanına döndü Kılıç, pala, bıçak ve demir sopalarla saldırdılar

Kavga anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; iki tarafın birbirine kılıç ve bıçaklarla vurduğu, 1 Suriyelinin aldığı darbeler sonucu yere yığıldığı anlar yer aldı.

Ortalık savaş alanına döndü Kılıç, pala, bıçak ve demir sopalarla saldırdılar

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

Ortalık savaş alanına döndü Kılıç, pala, bıçak ve demir sopalarla saldırdılar

Ortalık savaş alanına döndü Kılıç, pala, bıçak ve demir sopalarla saldırdılar

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