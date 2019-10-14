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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Ortalık savaş alanına döndü... Genç kadın şoke oldu

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Kocaeli’de kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, arkadan gelen otomobil çarptı. 8 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

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  • Ortalık savaş alanına döndü... Genç kadın şoke oldu
  • Ortalık savaş alanına döndü... Genç kadın şoke oldu
  • Ortalık savaş alanına döndü... Genç kadın şoke oldu
  • Ortalık savaş alanına döndü... Genç kadın şoke oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Sanayi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 JZ 3695 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak için yolun sol şeridinde arka arkaya bekleyen 6 araca çarptı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 41 FC 346 plakalı otomobil de duramayarak kazaya karışan araçlara arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALANANLAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaralıları ambulanslara taşıdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazayı küçük sıyrıklarla ve yaralanmadan atlatan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.
Kaza yerinde bulunan bir kadın da gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza anını anlatan Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, “Araçlar kırmızı ışıkta beklerken, köprüden aşağı gelen bir ağabeyimiz en arkadaki araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Bu köprüden aşağı inerken araçlar çok hızlı iniyor. Herhangi bir önleyici bir levha ve yer işareti de yok.

İnsanlar bunu geç fark ediyorlar. Geç fark edince kaza oluyor, bunun da önüne geçilemiyor” dedi.

ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE KALDIRILDI

Kaza sebebi ile yolun Gölcük istikametinin 2 şeridi trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından, yoğunluğun oluştuğu yolda trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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