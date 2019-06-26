Ortalık karışmıştı... Tam 17 gözaltı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrtalık karışmıştı... Tam 17 gözaltı
GeriGündem Ortalık karışmıştı... Tam 17 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
26.06.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

Ortalık karışmıştı... Tam 17 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ortalık karışmıştı... Tam 17 gözaltı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Karaçizmeli ile Atlı aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından 17 kişi gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "İlimiz Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde, 26 Haziran 2019 günü saat 11.00 sıralarında, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavganın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, şu ana kadar olayla ilgili olduğu değerlendirilen 17 şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul'da günün kahramanı! Bebeği havada yakaladı...
Kuvvet komutanlarından gazeteci Murat Alan ve Akit TV'ye dava
Bakan Akar'dan erken terhis açıklaması
Kaymakamın 3 oğlu kavgada yaralanmıştı... Acı haber geldi