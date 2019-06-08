OrtalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±... Ä°ki grup birbirine girdi
ArnavutkÃ¶y Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± yolunda trafikte tartÄ±ÅŸan iki grup tekme, yumruk ve sopalarla birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â
Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde ArnavutkÃ¶y Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± yolunda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, trafikte seyir halinde olan yolcu dolu servis minibÃ¼sÃ¼ ile otomobildekiler henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine otomobilden inen ÅŸahÄ±slar beyzbol sopasÄ±yla minibÃ¼stekilere saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±.
Ä°Ã§eridekilerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine tekme, yumruk ve tokatlar havada uÃ§uÅŸtu. OrtalÄ±ÄŸÄ±n bir anda karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kavga baÅŸka bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â
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