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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.06.2019 - 20:01, Son Güncelleme:

Ortalık karıştı! En mutlu günüm kâbusa döndü

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Burdur’da, domates yüklü kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücülerinden Ogün Zengin, bugün düğününün olduğunu söyleyerek, "En mutlu günüm kabusa döndü" dedi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur- Afyonkarahisar yolu Antalya Kavşağı’nda meydana geldi. Antalya’dan aldığı domatesleri Tokat’a götüren Dursun K. yönetimindeki 60 AAZ 296 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen Ogün Zengin yönetimindeki 15 AN 776 plakalı, Buse Sena Karataş yönetimindeki 34 S 1488 plakalı, Limi Çalın yönetimindeki 34 BCP 695 plakalı ve Özcan Yüksel yönetimindeki 15 AL 885 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, 4 otomobilde de büyük çapta hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ortalık karıştı En mutlu günüm kâbusa döndü

’EN MUTLU GÜNÜM KABUSA DÖNDÜ’

Otomobil sürücülerinden Ogün Zengin, bugün düğününün olduğunu, Marmara köyündeki kız evinden şehir merkezine döndüklerini belirterek, "En mutlu günüm kabusa döndü. Biz kırmızı ışıkta bekliyorduk. Kamyon geldi vurdu. Ölümden döndük. Allah korudu" dedi.

Kamyon şoförü Dursun K. ise kamyonunun durmadığını ileri sürerek, tüm çabasına rağmen kaza yapmaktan kurtulamadığını söyledi.

Ortalık karıştı En mutlu günüm kâbusa döndü

Dört otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle Burdur- Afyonkarahisar yolunda trafik yaklaşık bir saat kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobillerin çekici yardımıyla çekilmesiyle yolda trafik yeniden normale döndü. Kamyon şoförü Dursun K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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