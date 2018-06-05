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    Ortalık bir anda karıştı! Yüzlerce vatandaş linç etmeye kalktı

    KAHRAMANMARAŞ (AA)
    05.06.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş'ta kızını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyle karşılaşan baba, şüpheliyi silahla yaraladı. Vatandaşların şüpheliyi linç etme girişimi, polis ekiplerince güçlükle engellendi.

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    • Taciz iddiası ortalığı karıştırdı... Yüzlerce vatandaş linç etmeye kalktı
    • Taciz iddiası ortalığı karıştırdı... Yüzlerce vatandaş linç etmeye kalktı
    • Taciz iddiası ortalığı karıştırdı... Yüzlerce vatandaş linç etmeye kalktı
    • Taciz iddiası ortalığı karıştırdı... Yüzlerce vatandaş linç etmeye kalktı

    Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki bir lokantanın önünden geçen Kadir I. (46), burada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı. Kadir I, kızını taciz etmemesini istediği Tamer Ç'yi kendisine hakaret etmesi üzerine silahla yaraladı.

    Bu sırada olayı duyan vatandaşlar da iş yerine girip genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen Tamer Ç'yi linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibi sevk edildi. İş yerinin etrafında toplanan yüzlerce vatandaş, polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Yaralanan Tamer Ç, 112 Acil Servis ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kadir I. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Etiketler: linç girişimi , Kahramanmaraş
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