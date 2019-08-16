OrtalÄ±k bir anda karÄ±ÅŸtÄ±... VatandaÅŸlar ve polis güçlükle ayÄ±rdÄ±
Ã‡orumâ€™un Sungurlu ilÃ§esinde yol verme meselesi yÃ¼zÃ¼nden kavga Ã§Ä±ktÄ±.Â
Olay, SungurluoÄŸlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, Necmettin Erbakan Caddesi Ã¼zerinde iki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ arasÄ±nda yol verme meselesi yÃ¼zÃ¼nden baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine kavga Ã§Ä±ktÄ±.
AraÃ§larÄ±ndan inen ÅŸahÄ±slar birbirlerine sopalarla vururken yumruklar ve tekmeler havada uÃ§uÅŸtu.Â
VatandaÅŸlar tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen kavgayÄ± vatandaÅŸlar ve polis gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayÄ±rdÄ±.Â
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