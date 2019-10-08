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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.10.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile hasta yakını birbirine girdi

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Kartal’da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Hürriyet Mahallesi’nde bulunan bir sağlık ocağında geçtiğimiz Nisan ayında iddiaya göre, A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında birbirlerine hakaret etmeleri sebebiyle tartışma yaşandı.

Hasta yakını uzun süre doktorun üzerine yürüdü. Doktor ellerini kaldırarak hasta yakınından uzaklaşmasını istedi. Tartışmanın daha da büyümesiyle hasta yakını doktora yumruk attı. Bunun üzerine doktor da hasta yakınına yumruklarla karşılık verdi.

Kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Bazı sağlık çalışanlarının ellerinde sopalarla kavgaya müdahale ettiği görüldü. Sağlık ocağındaki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Ortalık bir anda karıştı Doktor ile hasta yakını birbirine girdi

"SENİN KARIN TAM BİR EDEPSİZ"

Doktorla tartışan hasta yakını Fatih B., “Eşim hasta olan çocuğuma eczaneye ilaç almaya gidiyor, eczacılar "Bu ilacı raftan doktor reçetesi olmadan indiremeyiz, aile hekimi bunu" yazsın diyorlar. Eşim aile hekimine gidip çocuğun ilaca ihtiyacı olduğunu söylüyor. Doktor da ‘Ben bu ilacı yazmam, hangi doktora gidiyorsanız gidin’ diyor. Eşim de ‘Bu saatten sonra nereye gideyim’ diyor. Eşime tabir-i caizse edepsiz ahlaksız gibi laflarla dışarı kovuyor. Eşim de buna tepki gösteriyor.

Eşim arayınca yakındaydım geldim. Doktorun kapısını çalıp içeri girdim. ‘Hocam eşime söylediğiniz lafı bana da söyler misiniz’ dedim, ellerini masaya vurarak ‘Senin karın tam bir edepsiz’ ifadelerinde bulundu. Ben bunun üstüne tartışmaya başladım. İfadesinde hakaret ve darp ettiğimi söylemiş. Kendisinin yaptığı olayları bizim üstümüze yıkmış şekilde ifade vermiş. Odadan çıkınca da tartışma devam etti. Ben birkaç defa eline vurdum sonra birbirimize girdik. Sorun adliyeye intikal etti.

Sağlık ocağından 500 metre uzaklaştırma kararı aldım ve denetimli serbestlikle serbest bırakıldım. Benim isteğim bundan sonra kimse bu doktor yüzünden mağdur olmasın. Bildiğim kaç kişi doktorun konuşmaları, tavırları yüzünden hekimini değiştirdi” dedi.

Ortalık bir anda karıştı Doktor ile hasta yakını birbirine girdi

DOKTOR AÇIKLAMA YAPMADI

Öte yandan, doktor ise konuyla ilgili bilgi almak isteyen gazetecilere açıklama yapmayacağını söyledi.

Sağlık ocağında yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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