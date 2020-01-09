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Veysel TİMDU-Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 09:42,Son Güncelleme:/

Ortalık bir anda karıştı

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Ortalık bir anda karıştı

ESENYURT'ta, Filistin ile Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken "yan bakma" meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi. Kavga anı döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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  • Esenyurtta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada
  • Esenyurtta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada
  • Esenyurtta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada
  • Esenyurtta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 15.30 sıralarından Merkez Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu kişilerin işlettiği bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, para bozdururken Filistin ile Fas uyruklu iki kişi arasından "yan bakma" meselesinden tartışma başladı.

Sözlü tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin birbirine yumruk yumruğa girdiği kavgayı döviz bürosu çalışanları ile çevredeki esnaf ayırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden iki kişi, birbirlerinden şikâyetçi olmayıp aralarında uzlaşınca polis haklarında işlem yapmadı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

İkilinin birbirlerine yumruk yumruğa girdiği kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, para bozduran iki kişinin birbirlerine laf atmaları, yumruklu kavgaya tutuşmaları ve çevredekilerin kavgayı ayırmaları görülüyor. 

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