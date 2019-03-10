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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.03.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Ortalık bir anda karıştı

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Çanakkale Çan Belediyesi tarafından Deve güreşi festivali gerçekleştirildi. Küçük Sanayi sitesi üzerinde bulunan deve güreşi sahasında gerçekleştirilen güreşlere Ege ve Marmara bölgesinden 80 çift deve katıldı. Havanın güzel olması nedeniyle piknik havasında geçen güreşlerde iki deve güreştikleri sırada tel çiti geçerek seyircilerin arasına daldı. Develerin altında kalan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve sahipleri tarafından develer uzaklaştırılırken yaralı 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamaya yapan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, "Ege ve Marmara bölgesinden 80 çift deve güreşlerimize geldi. Güzel bir havada gerçekleştirdiğimiz bu güreşlerimizde halkımızın hem deve güreşini izleyip hemde pikniklerini yapıyor olmaları bizleri memnun etti. Eski örf ve adetlerden biri olan deve güreşlerine sahip çıkarak, sonsuza dek yaşatmak istiyoruz. Güreşimizde yaşanan küçük kaza da ise yaralanan 2 hemşehrimize acil şifalar diliyorum" dedi.

İHA'nın aktardığına göre güreşlerin yapıldığı sırada alana izinsiz girmek isteyen CHP'li Belediye Başkan Adayı Bülent Öz, vatandaşlar ve güvenliklerin tepkisiyle karşılaştı. Görevlilerin üzerine yürüyüp tehlikeye aldırış etmeden alana giren kalabalık güreş sahasında halkı selamladı. Güreşlere Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Arslan, MHP Çan İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, Çan Belediye Meclis üyeleri katıldı.

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