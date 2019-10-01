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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- - İHA
01.10.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Ortalığı savaş alanına çevirdi

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İZMİR'in Bornova ilçesinde, yokuşun başında park halinde kamyon, bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaydı. Kamyonun 9 araca çarparak zarar verdiği olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, bugün saat 14.30 sularında Bornova ilçesi 5711/5 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 35 HB 0031 plakalı kamyon, park halindeyken bilinmeyen bir sebeple yokuş aşağı kaymaya başladı.

Ortalığı savaş alanına çevirdi


Eğim sebebiyle hız kazanan hafriyat kamyonu, bir apartmanın kapısına çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan araçları önüne katarak ilerlemeyi sürdürdü.

Son olarak iki aracı altına alan hafriyat kamyonu, bir apartmanın duvarına çarparak durabildi. Sesleri duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, durumu hemen polise haber verdi.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri de sevk edilirken, mahalle adeta savaş alanına döndü. Kamyonun çarptığı bir apartmanda su borusu patlarken, kamyon dahil 10 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay anında sokakta herhangi bir vatandaşın bulunmaması ise faciayı önledi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından hasar gören araçlar kaldırıldı.

“Allah korudu”
Olayı gören mahalle sakinleri yaşadıkları şoku anlattı. Kazanın yaşandığı sırada sokakta kimsenin bulunmamasına dikkat çeken Bayrak Çakır, "Kaza anında dükkandaydık. Sesi duyup çıkmamızla kamyonu görmemiz bir oldu.

Hemen araçlarda insan olup olmadığını kontrol ettik. Kargaşadan ne olduğunu anlayamadık. Duyduğumuza göre kamyonun freni boşalmış. Bu olay birkaç saat sonra olsaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi.

Çünkü okuldan çıkan çocuklar mahallede oynuyorlar. Aileler dışarıda oluyor. Mal kaybı var; ama kimsenin canının yanmaması tesellimiz oldu. Allah korudu” dedi.

Görgü tanıklarından Levent Garip ise “Freni patladığı söylenen kamyon arabaları önüne katarak gelip binanın önünde durdu.

Olayı gördükten sonra hemen koşup geldik. Arabaların içinde biri olup olmadığını kontrol ettik. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmaması oldu” diye konuştu.

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