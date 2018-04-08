Ortalığı karıştıran listeye soruşturma

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çiçekdemir, paylaştığı listenin ‘torpil listesi’ olduğunu kabul etmedi. Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklama yapan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise soruşturma başlattıklarını belirterek şunları söyledi: “Soruşturma başlatık. Torpil iddiaları doğru değil. Çünkü adı geçen ilçe milli eğitim müdürü mülakat komisyonunda değil. Valilik ve il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde bunlar yapılıyor. İlçe milli eğitim müdürünün etkisi bulunmuyor. O listenin ne olduğunu bilmiyoruz, inceletiyoruz. Soruşturma tamamlanınca ortaya çıkacak.”



EMEĞE SAYGISIZLIK

Eğitim-İş Denizli Şube Başkanı Kemal Aydoğan ise konuyla ilgili şunları kaydetti: “Yapılan uygulama emeğe saygısızlıktır. Mesajla ilgili Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurduk. Uygulamanın hayata geçmesi halinde savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı söyledik. Onlar da soruşturma açtıkları bilgisini verdiler.”



Acıpayam İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiçekdemir’in, WhatsApp’tan 29 Mart’ta ’okul müdürleri’ grubunda, okul müdür ve müdür yardımcılarının atamalarının yer aldığı listeyi paylaştığı iddia edildi.



Müracaatları yapılan ve şu an sınav aşamasında olan atama sonuçlarının temmuz ayında açıklanacak olmasına rağmen şimdiden bazı isimlerin ve atanacakları okulların yer aldığı liste, ’torpil listesi’ olarak nitelendirildi. Uyarılar üzerine Çiçekdemir, listeyi sildi.