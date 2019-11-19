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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Ortalığı karıştıran iddia! Hemen peşine düştüler…

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Ortalığı karıştıran iddia! Hemen peşine düştüler…

132 bin kişiden topladığı 1 milyar 100 milyon lirayla kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydın'ın, sevgilisinin yaşadığı Ukrayna’da görüldüğü iddia edildi. Mağdurlar hemen peşine düştü.

Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Takvim gazetesinin haberine göre, alacaklılar kapısına dayandı. İddiaya göre, kız arkadaşını ziyaret ettiği belirtilen Tosuncuk, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırdı. Mağdurlar ise afiş bastırıp aramaya başladı.

Uruguay'da olduğu sanılan Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı hayat yaşadığı öne sürüldü.

Çiftlik Bank davasının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamesinde 3762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli yer alıyor.

Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatılıyor.

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtiliyor.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’şar yıla kadar hapsi isteniyor.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5’er 13’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış
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