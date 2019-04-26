Ortaköy mezunları ‘Balık Günü’nde buluşuyor
Ortaköy mezunları ‘Balık Günü’nde buluşuyor Ortaköy Denizcilik Lisesi Mezunları Derneği (ODEMED) organizasyonuyla "Geleneksel Balık Günü" 28 Nisan Pazar günü gerçekleşecek.
Ortaköy Denizcilik Lisesi Mezunları Derneği (ODEMED) ve Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 15 yıldır düzenlenen Geleneksel Mezunlar Buluşması bu yıl 28 Nisan da gerçekleşecek.
Her yıl yoğun katılımın olduğu mezunlar buluşmasına bu yıl okulun isminin İstanbul Teknik Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ortak işbirliği anlaşması ile ''İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'' olarak değiştirilmesi ve denizcilik harici bölümlerin açılması gibi durumların damga vurması bekleniyor. Bu dönüşüm sürecinde, 92 yıllık geçmişiyle Türk Denizciliğinin yapı taşlarından olan ORTAKÖY (Taşmektep)’de Denizcilik eğitimi temelinden ayrılmadan geçmişte olduğu gibi sektöre başarılı denizciler yetiştirmeye devam etmesi büyük önem arz ediyor.
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