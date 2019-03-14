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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.03.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Ortaklık Konseyi’nin 54. toplantısı Brüksel’de yapılacak

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Ortaklık Konseyi’nin 54. toplantısı Brüksel’de yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Ankara Anlaşması kapsamında kurulan ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin en üst düzeyde karar alma organı olan Ortaklık Konseyi’nin 54. toplantısının 15 Mart'ta Brüksel’de toplanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yaklaşık dört yıllık bir aradan sonra ilk kez yapılacak olan toplantıya Türkiye adına Sayın Bakanımız ile Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği adına ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Avrupa Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn katılacaktır" denildi.

Türkiye ve AB tarafının toplantı öncesinde gayri resmi formatta biraraya gelerek dış politika konularını ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceği belirtilen açıklamada, "Üye ülke temsilcilerinin de bulunacağı Ortaklık Konseyi toplantısında ise katılım müzakereleri, siyasi kriterler, ekonomik kriterler, AB müktesebatına uyum, vize muafiyeti süreci, Gümrük Birliği’nin işleyişi ve mali işbirliği başta olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerinin farklı boyutlarının görüşülmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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