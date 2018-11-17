Ortak operasyon ile yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyonu ile, FETÖ/PDY'nin İstanbul yapılanması içinde Zeytinburnu-Güngören eyaletleri imamı olan Bahadır kod adlı Burhan Tanış gözaltına alındı.
MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadelerinde geçen FETÖ/PDY üyesi Bahadır Kod adlı Burhan Tanış'ın Bahçelievler'de gizlendiği yönünde bilgi aldı. MİT ve polis ekipleri alınan bilgi üzerine takip başlattı. Örgütün İstanbul yapılanmasına bağlı Zeytinburnu-Güngören eyalet imamı Burhan Tanış, Bahçelievler'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Tanış, yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.
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