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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akar’dan ABD’li mevkidaşına: Ortak noktada buluşamazsak tek başımıza oluştururuz

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Akar’dan ABD’li mevkidaşına: Ortak noktada buluşamazsak tek başımıza oluştururuz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile dün telefonda görüştü. Görüşmede Akar, mevkidaşına güvenli bölge uyarısı yaparak, ortak noktada buluşulmazsa Türkiye’nin güvenli bölgeyi tek başına oluşturacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakan Akar, tarafından görüşmede; Türkiye’nin ABD’den beklentisinin terör örgütü PKK / YPG’ye desteğini sonlandırması olduğu, Türkiye’nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği, Türkiye’nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, bölgedeki Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediği ifade edilmiştir.

TÜRKİYE KONTROLÜNDE

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin olarak; Türkiye’nin kontrolü sağlayabilecek tek uygun ve yetenekli güç olduğu, güvenli bölgedeki YPG/PKK’nın silahlarının toplanması, PKK/YPG’nin güvenli bölgeden çıkarılması, güvenli bölgenin, daha önce birçok kez açıkladığımız sebeplerden ötürü, 30-40 km. derinliğinde olması, PKK/YPG’nin bölgede yaptığı tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilmesi, güvenli bölgenin ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerektiği dile getirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 26 Temmuz 2019 tarihinde ifade ettiği gibi, ABD ile ortak bir noktada buluşamazsak Güvenli Bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağımız ifade edilmiştir.” ◊ ANKARA

F-35 HATIRLATMASI

F-35 programı ile ilgili olarak ise; Bakan Akar tarafından, Türkiye’nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğu, F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır.”

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