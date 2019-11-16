Ortak mekanizma çalışmalara başladı

Kalın şunları söyledi:

“Barış Pınarı harekâtı bir dönemdi. Bundan sonra yönetmemiz gereken başka konular var. Suriye dosyası kapanmış değil. Değişik safhaları olmaya devam edecek. Başarılı bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim.

(S-400 konusu) Beyaz Saray’daki görüşmede benimle O’Brien’ı iki başkan görevlendirdi. Bu konuda bir çalışma yapın. Biz bir çalışma başlatıyoruz, bugün itibariyle çalışmaya başladık. S-400’ler NATO güvenlik sistemine entegre edilmeyecek. Kendi başına, müstakil bir savunma sistemi olarak kalacak ve bu mümkün. Bizim önerimiz, yaptırımlara gerek kalmadan F-35 programını hiçbir şekilde tehlikeye atmayacak şekilde S-400’leri kullanmanın mümkün olduğu şeklinde.

(Türkiye’nin S-400’ü aktif etmeme durumu olabilir mi?) Hayır şu anda öyle bir şey yok.

(Mazlum Kobani belgeleri) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız o konuda güzel bir çalışma yaptı, bir dosya hazırladı. Bu adamın PKK içinde tehlikeli bir kişi olduğunu gösteren bir dosyayı da Sayın Trump’a Cumhurbaşkanımız sundu.

PUTİN OCAK AYINDA GELECEK

Ocak ayının ilk yarısında da Sayın Putin’in Türkiye’yi ziyaret etmesi planlanıyor, öngörülüyor. Aralık ayının son haftasında Türk Akımı projesi tamamlanıyor. İlk gaz verilmeye başlanacak. Enerji jeopolitiği açısından önemli bir gelişme. Bizim gaz ihtiyacımız olduğunda buradan karşılamak mümkün hale gelecek. Bu Türk Akımı projesinin tamamlanmasına binaen belki bir tören gibi bir şey planlanacak hem de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşmek üzere de Sayın Putin’in Ocak ayında ülkemizi ziyareti söz konusu.”