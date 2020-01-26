Ortak deprem hattı nedir? Ortak deprem hattı nasıl indirilir?

Türkiye gündeminde yer alan depremle ilgili Bakan Soylu, son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın duyurduğu ortak deprem hattı ile ilgili açıklama yapan Soylu, uygulamanın tüm mobil telefonlara yükleneceğini açıkladı. Soylu'nun açıklaması sonrası ortak deprem hattı nedir sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

ORTAK DEPREM HATTI NEDİR?

Deprem hattı ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Soylu ortak deprem hattı ile ilgili şunları ifade etti:

Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. O uygulamalar otomatik olarak olacak. Buna çalışıyorlar 4 operatör aynı anda yapacaklar. Çok yakın zamanda yapacaklar.

FUAT OKTAY DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen İstanbul depremi sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ortak deprem hattıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Oktay şunları söylemişti;

"Asıl ses iletişimi; internet üzerinden yapılan iletişim. Buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili de üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları; belki AFAD bünyesinde olacak, ücretsiz olacak. Afet anında sadece bu hattı kullanıyor olmaları. Kısmet olursa bu hat ortak olarak bir şekilde hayata geçiriliyor olacak."