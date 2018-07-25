Ortağıydı, katili oldu
Gamze Ceylan, takı dükkanı açmak için 600 bin lirasını aldığı ortağı tarafından kurşunlandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
İstanbul Eyüpsultan'da Gamze Ceylan (30) ortağı tarafından katledildi. Olay, 19 Temmuz'da meydana geldi. İzmir'de yaşayan Ceylan, Hakkı D. ile takı dükkanı açmaya karar verdi. İzmir'de açılacak dükkan için Hakkı D. ortağına aralıklarla 600 bin lira gönderdi. Ancak dükkan açılışı gerçekleşmedi. Hakkı D., ortağı Ceylan'ı İstanbul'a davet etti.
İkili, 19 Temmuz'da bir pastanede bir araya geldi. Gamze Ceylan, dükkanı açmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra ikili otomobile bindi.
İddiaya göre, Hakkı D. araçta tartıştığı ortağı Ceylan'a ateş etti. Ardından başından vurduğu kadını hastaneye getirdi. Gamze Ceylan hastanede can verdi. Gözaltına alınan Hakkı D., "Silah bir anda ateş aldı. Öldürme kastım yoktu" dedi. (Takvim)
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