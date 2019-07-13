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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ortağının kardeşinin adıyla 2. kez evlendi

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Ortağının kardeşinin adıyla 2. kez evlendi

FATİH’te bir restoranda aşçılık yapan 34 yaşındaki Mehmet Yusuf Yılmaz, Siirt’te İŞKUR’a başvurdu.

Görevli, adresinin sistemde görünmediğini söyleyerek nüfus müdürlüğüne gönderdi. Nüfus müdürlüğündeki memur, “Adresin Güngören’de görünüyor, evlisin” deyince şoke oldu. Bekârdı ve Güngören’de de oturmuyordu. İşin peşine düştüğünde de ağabeyinin eski ortağı Ş.G.’nin ilk eşinden boşanamaması nedeniyle yeni evlilik yapamadığını, yeniden evlenmek için kendisine ait kimlik bilgilerini kullanarak kimlik çıkardığını ve evlenerek bir çocuk sahibi olduğunu öğrendi.

SİİRT’TE KİMLİK ÇIKARTMIŞ

Nüfus müdürlüğünde bir şey yapamayacağını anlayan Yılmaz, olayın peşine düştü. Resmiyette görünen evliliğinin nikâhının, Güngören Belediyesi görevlileri tarafından kıyıldığını öğrendi. Belediye ile avukatı kanalıyla temas kurdu. Evlilik için verilen telefonu aldı. Telefon numarasını kendi telefonuna girdiğinde bir kez daha büyük bir şaşkınlık içine girdi. Telefon numarası, ağabeyinin eski ortağı Ş.G.’ye aitti.  Hemen numarayı çevirdi ancak ulaşamadı. Ş.G.’nin evlendiği kadının adının da B.K. olduğunu öğrendi. Evlilik için belediyeye verilen kimlik fotokopilerini incelediğinde de kendi kimlik bilgileri olan kimlikte Ş.G.’nin fotoğrafı duruyordu. Yılmaz, “Ş.G, ağabeyimle ortak iş yapıyordu. Daha sonra ayrıldı. Ağabeyimi de dolandırdı. İlk evliliğini bitirmek istiyordu ancak boşanamadı. Zengin bir kadın bulmuş, onunla evlenmek için yaptığını düşünüyoruz. Siirt’te resmi olarak kimliği çıkartmış. Bu kimlik üzerinden işlemleri yapmış” dedi.

O YÜZDEN BEN EVLENEMİYORUM

Ş.G.’nin İzmir Karşıyaka’da yaşadığını öğrendiğini de belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “ Evlenmiş ve bir çocuğu olmuş. Benim bilgilerimle orijinal kimlik nasıl almış anlamadım. Bunun da araştırılması gerekiyor. Savcılığın gerekli işlemleri yapmasını bekliyorum. Nişanlıma söylediğimde bana inanmadı. 3 ay benimle konuşmadı. Bu durum nedeniyle ben de evlenemiyorum.” Yılmaz, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvurarak, Ş.G. ve evlendiği B.K.’dan şikâyetçi oldu. Savcılık, başvuru üzerine soruşturma başlattı. 

 

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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