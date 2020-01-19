Ortağa kurşun

İstanbul Etiler’de önceki akşam 19.30 sıralarında bir otomobilin içinde iki kişinin tartıştığını gören ve silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis aracı aramaya başladı. Ekipler 34 ZT 5061 plakalı otomobili Kültür Sokak üzerinde park halinde buldu. Ekipler içinden tepki alamayınca otomobile yaklaştı. Şoför koltuğundaki kişi şakağından, arka koltuktaki ise ensesinden vurulmuş olarak bulundu. Kimliklerinin Umut Göker (48) ve Bekir Hamurkaroğlu (51) olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Umut Göker’in Bekir Hamurkaroğlu’nu vurduktan sonra intihar ettiği değerlendirildi. Göker ile Hamurkaroğlu’nun Maslak’ta ortak bir restoran işlettikleri, alacak-verecek nedeniyle tartıştığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Hamurkaroğlu’nun ise beyin ölümü gerçekleşti.