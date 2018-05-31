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    Ortadoğu'ya barış vaadi

    Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/DHA
    31.05.2018 - 02:00 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'deki iç savaşın bitme noktasına geldiğini belirterek, “Ülkemize sığınan Suriyelilere kucak açtık. Uzun bir süredir çatışma ortamı yok Suriye'de, neredeyse bitti. Artık bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeleri lazım” dedi.

    Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: "Gazi kentimizdeyiz, tarih kokan bir kentte, bağımsızlık savaşının verildiği bir kentteyiz ve Suriyeli misafirlerimiz var. Elbette ki Suriye'deki iç çatışmadan kaçan ve ülkemize sığınan Suriyelilere kucak açtık. Ama Suriyeli kardeşlerimizin, uzun bir süredir çatışma ortamı yok Suriye'de, neredeyse bitti. Artık bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönmeleri lazım. 30 milyar dolar onlar için para harcandı, helal olsun. Bu ülkenin, fakiri, fukarası, zengini herkes bir şekilde buna katkı verdi. Kendi ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Ama biz CHP olarak Ortadoğu'yu aynı zamanda bir barış iklimine dönüştürmek istiyoruz. Bunun için kendi seçim bildirgemizde, bir teşkilat kuracağız ve bunun sözünü verdik ve bunu gerçekleştireceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Bu teşkilatın kurucuları olan 4 ülke, söz konusu Türkiye, İran, Suriye ve Irak. 4 ülke bir araya geleceğiz ve bu teşkilatı kuracağız.” 

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri , gündem
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