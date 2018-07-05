Ortadoğu ve Afrika bir botun içinde! Yakalandılar...

Botun içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu saptandı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu hemen bölgeye yönlendirildi. Sahil Güvenlik güçleri botu durdurduğunda onlarca farklı milletten insanla karşılaştı.



Botun içerisinde Orta Afrika ülkelerinden 18 , 16 Suriye, 4 Togo, 4 Filistin, 3 Irak ve 1 Burkina Faso uyruklu olmak üzere 46 düzensiz göçmen bulunuyordu. 26 erkek, 11 kadın, 9 çocuk bulunan bota müdahalenin ardından Yunan Adası Sakız’a kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler işlemleri için sahile getirildi.