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    Ortadoğu ve Afrika bir botun içinde! Yakalandılar...

    Banu ŞEN/İZMİR
    05.07.2018 - 18:48 | Son Güncelleme:

    Dün gece 23.07’de Ege Denizi’nde yasa dışı geçişleri önlemek üzere görev yapan  Sahil Güvenlik helikopteri İzmir Çeşme ilçesi Alaçatı güneyinde bir bot tespit etti.

    Botun içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu saptandı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu hemen bölgeye yönlendirildi. Sahil Güvenlik güçleri botu durdurduğunda onlarca farklı milletten insanla karşılaştı.

    Botun içerisinde Orta Afrika ülkelerinden 18 , 16 Suriye, 4 Togo, 4 Filistin, 3 Irak ve 1 Burkina Faso uyruklu olmak üzere 46 düzensiz göçmen bulunuyordu. 26 erkek, 11 kadın, 9 çocuk bulunan bota müdahalenin ardından Yunan Adası Sakız’a kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler işlemleri için sahile getirildi.

      

    Etiketler: izmir , alaçatı , son dakika , haberler
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