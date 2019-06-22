Ortadan ikiye bölündü, iki kişi öldü... Korkunç şüphe!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobildeki 2 kişi öldü. Araçta bulunan nottaki yazılanlar intihar şüphesi doğurdu.
Olay Bursa- Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan 16 Y 6746 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Otomobil iki parçaya ayrılırken, İsmail A. (55) ile Mesut K. (32) hayatını kaybetti.
Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İkiye bölünen araç çekicilerle kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Araçtaki 'Ben ve Güven' başlıklı not intihar şüphesini ortaya çıkarırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hayatını kaybeden İsmail A. (55)
Hayatını kaybeden Mesut K. (32)
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