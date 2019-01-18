Orta oyununda kullanılan hangi müzik aletine ‘papara’ adı verilir?
Ana karakterleri Kavuklu ve Pişekar olan, açık alanda oynan, doğaçlamaya dayanan müzikli ve danslı halk oyununa orta oyunu deniyor. Oyunun baş müzisyeni tarafından çalınan müzik aletine ise papara adı veriliyor. Peki, orta oyununda kullanılan hangi müzik aletine ‘papara’ adı verilir?
Orta oyununda “papara” olarak bilinen müzik aletine günümüzde zurna adıl verilmektedir. Papara ağaçtan yapılır ve genellikle iki karış boyundadır.
Zurna, Türkiye'nin birçok yerinde kullanılan, tahta, metal ve kamış kullanarak yapılan, yüksek sesli, bu yüzden büyük davul ile birlikte çalınan, yine bu yüzden açık havada kullanıma uygun, nefesli saz çeşididir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin folklorunda genellikle (Mardin'de Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın iç bölgelerinde) ancak mutlaka bas davul eşliğinde kullanılan, ahşap, yedi delikli nefesli bir sazdır.
Mehter takımları ve bunun modern şekli bando mızıka takımlarının eskiden hükümdarların hükümdarlık işareti olarak fermanlarını zurna eşliğinde okutmalarından geliştiği tahmin edilmektedir.
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