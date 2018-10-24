Orta Karadeniz için kar uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın yüksek kesimleri için kar uyarısında bulundu
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğüden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ekim Perşembe günü Orta Akdeniz'den gelen alçak basıncın Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi içine gireceği belirtildi.
Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının Balkanlardan gelen soğuk hava ve yağışla birlikte 6 ile 12 derece arasında düşeceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Perşembe günü itibariyle Orta Karadeniz Bölgesi'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgemizin batısında kuzeybatı yönden kuvvetli şekilde eseceği bekleniyor."
Açıklamada, ani sıcaklık değişimi ve kuvvetli yağış, rüzgar, iç kesimlerde beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
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