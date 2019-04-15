Orta Asya'da çizmeye benzeyen konçlu ayakkabının ismi nedir?
Ayakkabı, ayak ile yerin temasını doğrudan kesen ve farklı hava koşullarından koruyan ayak giyeceğidir. Ayakkabı sözcüğü halk dilinde bilinen eski ismiyle pabuç olarak da kullanılır. Peki, Orta Asya'da çizmeye benzeyen konçlu ayakkabıya verilen isim nedir?
Türk dilinde ayakkabı anlamına gelen farklı sözcükler kullanılmıştır. İsmi 8. Yüzyıl Orhun Yazıtları'nda geçen bu terim o dönemde Türkler’in çizme, bot giydiklerini de ortaya koymaktadır. Orta Asya'da kullanılan çizmeye benzer konçlu ayakkabıya ne isim veriliyordu?
Orta Asya'da kullanılan çizmeye benzer konçlu ayakkabıya edik ismi verilmektedir. Türk kültür tarihinde ayakkabı biçimleri Orta Asya’dan başlayarak çeşitlenip değişik adlarla anılmıştır. Bunlardan biride eski adıyla “Edük”, günümüzdeki adıyla “Edik”tir. Edik ayakkabı için kullanılan ilk kelimedir. Kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynak Orhun Yazıtları'dır. Edikin Anadolu’ nun farklı yörelerinde giyildiği bilinmektedir.
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