Örselemeden ifade alma odaları

İçişleri Bakanlığı’nın beş bakanlık ve Diyanet ile 75 maddelik kadına yönelik şiddetle mücadele protokolü imzalamasının ardından Adalet Bakanlığı da uygulamadaki sorunların çözümüne dönük çalışmalara hız verdi.

İki yıl önce cinsel istismar ve şiddet mağduru kadın ile çocukların örselenmeden ifadelerinin ön görüşme sonrası alınabilmesi için 61 adliyede özel olarak kurulan adli görüşme odaları (AGO) bu yıl 81 ile yaygınlaştırılacak. AGO’larda soruşturma ya da kovuşturma aşamasında mağdurların ifadeleri, sanık ile yüz yüze gelmeden, uzmanlar eşliğinde alınıyor.

Adliyelerdeki ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları’ da Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Kadına şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak. Şiddet savcıları başka işle görevlendirilmeyecek.

61 ADLİYEDE AGO

Halen ülke genelinde 51 ilde 58 adliyede toplam 61 AGO faaliyet gösteriyor. 2019 yılı içinde kurulum çalışmaları son aşamaya gelen 7 AGO, 2020 yılı başında faaliyete başlayacak. 2020 yılı içinde AGO’lar tüm ülke çapında yaygınlaştırılacak. Adalet Bakanlığı’nın suç mağduru kadın ve çocuklar için özel olarak iki yıl önce kurduğu AGO’larda 3 Nisan 2017 tarihinden bu yana 12 bin 326 görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

SAVCI UZMANA, UZMAN MAĞDURA SORUYOR

ADLİYELERDE bekleme, görüşme ve gözlem odası olmak üzere üç oda olarak hazırlanan AGO’larda her şey mağdur odaklı tasarlandı. Hâkim ya da Cumhuriyet savcısı tarafında sorulması istenen sorular, AGO’larda kulaklık vasıtasıyla uzmana iletiliyor. Uzmanlar sorularını mağdurların psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktarıyor. Mağdurdan alınan cevaplar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınıyor. Uzmanın yaptığı ön görüşme ile kaygı düzeyi düşürülen mağdurun sağlıklı ifade vermesi sağlanıyor. Suçlu ya da sanıkla tekrar yüz yüze getirilmeyen mağdurun bir kez daha örselenmesinin de önüne geçiliyor.

www.magdur.gov.tr

ADALET Bakanlığı, kurduğu www.magdur.gov.tr internet adresiyle de mağdur vatandaşları hakları konusunda bilinçlendiriyor. Site içerisinde başta cinsel suç mağdurları, aile içi şiddet mağdurları, terör mağdurları ile çocuk ve kadın mağdurların yaşadıkları mağduriyet türüne göre hangi haklara sahip oldukları, hangi hizmeti hangi kurumlardan alabilecekleri ve bunun için nasıl bir prosedür izlemeleri gerektiği konularında bilgi veriliyor.