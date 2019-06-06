'Örnek olacağım'
MİLLET ittifakı’nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Karadeniz’deydi.
Memleketi Trabzon’da hemşerileriyle bayramlaşan İmamoğlu ardından Giresun’a oradan da Ordu’ya geçti. İmamoğlu yolda geçtiği ilçelerde de durup halkla konuştu. İmamoğlu yaptığı konuşmalarda özetle şunları söyledi: “Ben milletime hizmet etmek istiyorum. Seçim süresince tek bir kötü söz konuşmadım, konuşmayacağım. Büyükler, anneler, babalar gençlere diyecek ki; ‘Ekrem ağabeyin gibi olabilirsin.’ Ben onlara örnek olacağım. Hemşerilerimin benimle gurur duymaları için çok çalışacağıma, çocuklara örnek olacağıma, onlara hizmet edeceğime söz veriyorum.”
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