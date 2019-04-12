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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
12.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Örnek kararın aktörü Kaboğlu: O koltuğa başkası oturamaz seçimin yenilenmesi gerekir

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Örnek kararın aktörü Kaboğlu: O koltuğa başkası oturamaz seçimin yenilenmesi gerekir

KHK ile ihraç edilmesine rağmen 2018 seçimlerinde milletvekili seçilerek mazbatasını alan ve görevini sürdüren CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “KHK’larda seçme seçilme hakkı, kişinin elinden alınmadığı gibi seçilmiş olmak memuriyet statüsünün üstünde bir statüdür. Bu bakımdan yanlış bir karar verilmiştir” dedi.

YSK’nın Anayasa ve önceki kararlarıyla çelişecek kararlar vermemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kaboğlu özetle şöyle konuştu: “KHK’larda yasaklayıcı düzenlemeleri içeren listede yer almayan hususlarda yasak yoktur. Kaldı ki bir engel olsa YSK zaten o kişilerin aday olmasına izin vermezdi. Orada seçme seçilme hakkı, kişinin elinden alınmadığı gibi seçilmiş olmak ayrı bir statüdür. Dolayısıyla seçilmiş olmak Devlet Memurları Kanunu’nun tanımladığı memuriyet statüsünün dışında ve üstünde bir statüdür. Dilerim bu yanlış karardan dönülür.

YSK KENDİSİYLE ÇELİŞMEMELİ

Gerçekten seçilmiş olan kişi, başkanlık koltuğuna oturamıyorsa o koltuğa bir başkası da oturamaz; seçimin yenilenmesi gerekir. Burada yapılması gereken öncelikle seçilen kişiye mazbata verilmesidir. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru olarak taşınabilir. Çünkü YSK kendisi ile çelişmemelidir. YSK adaylığı kabul etmiştir, şimdi ne oldu da ‘Bu kişilerin belediye bakanlığı koltuğuna oturmaları mümkün değil’ diyor.” 

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