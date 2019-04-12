Örnek kararın aktörü Kaboğlu: O koltuğa başkası oturamaz seçimin yenilenmesi gerekir
KHK ile ihraç edilmesine rağmen 2018 seçimlerinde milletvekili seçilerek mazbatasını alan ve görevini sürdüren CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “KHK’larda seçme seçilme hakkı, kişinin elinden alınmadığı gibi seçilmiş olmak memuriyet statüsünün üstünde bir statüdür. Bu bakımdan yanlış bir karar verilmiştir” dedi.
YSK’nın Anayasa ve önceki kararlarıyla çelişecek kararlar vermemesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kaboğlu özetle şöyle konuştu: “KHK’larda yasaklayıcı düzenlemeleri içeren listede yer almayan hususlarda yasak yoktur. Kaldı ki bir engel olsa YSK zaten o kişilerin aday olmasına izin vermezdi. Orada seçme seçilme hakkı, kişinin elinden alınmadığı gibi seçilmiş olmak ayrı bir statüdür. Dolayısıyla seçilmiş olmak Devlet Memurları Kanunu’nun tanımladığı memuriyet statüsünün dışında ve üstünde bir statüdür. Dilerim bu yanlış karardan dönülür.
YSK KENDİSİYLE ÇELİŞMEMELİ
Gerçekten seçilmiş olan kişi, başkanlık koltuğuna oturamıyorsa o koltuğa bir başkası da oturamaz; seçimin yenilenmesi gerekir. Burada yapılması gereken öncelikle seçilen kişiye mazbata verilmesidir. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru olarak taşınabilir. Çünkü YSK kendisi ile çelişmemelidir. YSK adaylığı kabul etmiştir, şimdi ne oldu da ‘Bu kişilerin belediye bakanlığı koltuğuna oturmaları mümkün değil’ diyor.”
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