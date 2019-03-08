Örnek karar... Bu öldürmeye teşebbüs

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖrnek karar... Bu öldürmeye teşebbüs
GeriGündem Örnek karar... Bu öldürmeye teşebbüs
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail SAYMAZ
08.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Örnek karar... Bu öldürmeye teşebbüs

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Örnek karar... Bu öldürmeye teşebbüs

ESKİŞEHİR’de yaşayan Sercan Alır, 29 Ocak’ta 5 aylık hamile eşi ve 3 çocuk annesi Nezaket Nur Alır’ı (24), kemer ve kürekle öldüresiye dövdü, kafasında kavanoz kırarak hastanelik etti.

Genç kadın, hastane odasında, eşinin eve alkollü geldiğini belirterek “Eşim kapıyı açar açmaz elini kalbime koyup ‘Kalbin neden hızlı çarpıyor. Eve kimi aldın’ diyerek döve döve odaya kadar sürükledi. Bayılınca lavaboya götürdü. Yüzümü yıkadı. Beni ayıltarak, tekrar dövdü” dedi. Cezaevine gönderilen Sercan Alır hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ‘kasten yaralama’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis istendi. Ancak Eskişehir 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi, eylemin ‘öldürmeye teşebbüs’ kapsamına girdiğini belirterek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Hâkim Bayram Aslan, görevsizlik kararında “Sanığın uzun süreli bir dönemde eşine karşı silahtan sayılan aletler de kullanarak eylemde bulunduğu, eylemin nitelikli yaralama mı, yoksa öldürmeye teşebbüs mü olduğu yönündeki delillerin takdirinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu...” dedi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bir ilçeyi karıştıran olay! Genç kızın çığlıklarına köylüler koştu

Yıldırım açıkladı... İşte 9 başlıklı Geleceğimiz İstanbul 4.0

Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme!