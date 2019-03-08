Örnek karar... Bu öldürmeye teşebbüs
ESKİŞEHİR’de yaşayan Sercan Alır, 29 Ocak’ta 5 aylık hamile eşi ve 3 çocuk annesi Nezaket Nur Alır’ı (24), kemer ve kürekle öldüresiye dövdü, kafasında kavanoz kırarak hastanelik etti.
Genç kadın, hastane odasında, eşinin eve alkollü geldiğini belirterek “Eşim kapıyı açar açmaz elini kalbime koyup ‘Kalbin neden hızlı çarpıyor. Eve kimi aldın’ diyerek döve döve odaya kadar sürükledi. Bayılınca lavaboya götürdü. Yüzümü yıkadı. Beni ayıltarak, tekrar dövdü” dedi. Cezaevine gönderilen Sercan Alır hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ‘kasten yaralama’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis istendi. Ancak Eskişehir 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi, eylemin ‘öldürmeye teşebbüs’ kapsamına girdiğini belirterek görevsizlik kararı verdi ve dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Hâkim Bayram Aslan, görevsizlik kararında “Sanığın uzun süreli bir dönemde eşine karşı silahtan sayılan aletler de kullanarak eylemde bulunduğu, eylemin nitelikli yaralama mı, yoksa öldürmeye teşebbüs mü olduğu yönündeki delillerin takdirinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu...” dedi.
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