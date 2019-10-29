'Örnek devlet haline geldik'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şentop’un mesajı şöyle:
“Milli iradenin üstünlüğünü ve vatandaşlık hukukunu esas alan ve milletimizin her ferdini eşit kabul eden Cumhuriyet’in 96’ncı yılına erişmiş bulunmaktayız. Bu süreçte devlet ve millet olarak içerde ve dışarda önemli sınamalardan geçtik, ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda ciddi tecrübeler edindik. Hemen her alanda yetiştirdiğimiz nitelikli insan gücümüzle bölgemizde ve dünyada örnek alınan bir devlet haline geldik. Ekonomimize kazandırdığımız dinamizm ile dünyanın güçlü ve itibarlı devletleri arasında yer almayı başardık. Savunma ve güvenlik alanında aldığımız tedbirler ve yaptığımız yatırımlarla vatanımızı her türlü tehditten masun kıldık.”
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