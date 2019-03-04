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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DHA
04.03.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Ormanlık alanda korkunç olay! Poşetler içinde buldular...

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Ormanlık alanda korkunç olay! Poşetler içinde buldular...

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ormanlık alana atılmış 4 ayrı çöp poşeti içinde toplam 6 kedi ölüsü bulundu. Kedilerin zehirlendikten sonra poşetler içinde ormana atıldığı sanılıyor.

Sevindik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yürüyüş yapanlar, bir çöp poşeti içinde ağaç dibine bırakılmış kedi ölüleri olduğunu gördü, cep telefonlarıyla, görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı. Ardından da durumu polise ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi'ne bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, poşetler içindeki, zehirlendikten sonra ormanlık alana atıldığı sanılan toplam 6 kedi ölüsünü incelenmek üzere götürürken, polis de soruşturma başlattı. Çevrede başka kedi ölüsü olup olmadığı araştırılırken, hayvanseverler ve hayvanları koruma dernekleri duruma tepki gösterdi.

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