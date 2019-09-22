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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
22.09.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Antalya'da korkutan görüntü! Görür görmez harekete geçtiler…

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Antalya'da korkutan görüntü! Görür görmez harekete geçtiler…

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece yarısı iki kişinin yaktığı ateşin başında oturduğunu gören vatandaş, olaya müdahale edip jandarmayı aradı. Ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, ateşi yakan iki kişi aranıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece yarısı ormanlık alanda yaktıkları ateşin başında oturan iki genç, bir vatandaş tarafından ikaz edilince olay yerinden kaçtı. Ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün gece yarısı Alanya’da D-400 karayolu üzeri Avsallar bölgesinde yaşandı. Gece saat 02.30 sularında ormanlık alanda ateş yakan gençleri gören sürücü, aracını durdurup jandarmayı aradı. Jandarma olay yerine gelinceye kadar ateşi gören diğer vatandaşların da müdahalesi üzerine iki genç olay yerinden uzaklaştı. Yakılan ateş vatandaşlar tarafından söndürülürken, olay yerine gelen jandarma ekipleri eşkallerini aldığı şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı ihbar eden Recep Erdoğan, Alanya'dan İncekum'a giderken ateşi fark ettiğini belirterek, "Durumu ihbar ettim, jandarma gelene kadar kaçtılar. Yoldan geçen diğer araçlar durarak ateşi söndürmeme yardım etti. Allah korusun görmemiş olsaydık ve ateş ormana gitseydi yarın buralar kül olurdu. Bazı sarhoşlar buralarda ateş yakıp içiyorlar. Bunlara karşı dikkatli olalım, ormanlarımızı koruyalım" dedi.

Antalyada korkutan görüntü Görür görmez harekete geçtiler…


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