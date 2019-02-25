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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.02.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Ormanlık alana terk edilmiş 12 köpek donmak üzereyken bulundu

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İstanbul'un Tekirdağ sınır köylerinden Küçüksinekli-Danamandıra hattında tren yolu kenarındaki ormanlık alana terk edilmiş 8'i yavru 12 köpek donmak üzereyken bulundu. Kurtarma çalışmalarına AKOM da destek verirken, ilk müdahalesi yapılan köpeklerin tedavileri sürüyor.

Merkezi İstanbul Silivri'de bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), İstanbul'un Tekirdağ sınır köylerinden Küçüksinekli - Danamandıra hattında tren yolu kenarında ormanlık alana terk edilmiş 3 yavru köpeğin kar altında ölmek üzere olduğu ihbarını aldı.

İhbarı alır almaz harekete geçen derneğin kurtarma ekibi, yavru köpekleri almak üzere bölgeye gitti. HAYKURDER ekibi bölgeye ulaştığında ise bir dramla karşılaştı. Orman kenarında bir barakanın altına sığınmış 8 yavru köpek ve 2 anne köpek ile bölgede bulunan yaralı köpeklerle karşılaştı.

6 saat süren çalışmayla kurtarıldılar

Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile çalışma yapmakta zorlanan ekip, takviye desteğe ihtiyaç duydu. AKOM ve Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi üzerine bölgeye AKOM'dan bir arazi aracı ve Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünden de ekip yönlendirildi. Önce barakanın alt kısmında bulunan paletlere sığınan yavru köpekler, ardından 2 anne köpek ve bölgede karşılaşılan 2 yaralı köpek koruma altına alındı.

Ormanlık alana terk edilmiş 12 köpek donmak üzereyken bulundu
''Durumları iyi değil''

Kurtarılarak koruma altına alınan köpekler Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Nöbetçi hekim Kerem Kaya tarafından ilk müdahaleleri yapılan yavru ve yaralı köpeklerin tedavisi devam ediyor.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıklamada, "Tedaviye alınan yavrulardan 5 tanesinde ishal ve kusma var, 1 yavru köpeğin gözünün ampute edilmesi gerekiyor, 2 yavru sağlıklı görünüyor, erişkin köpeklerden birinin aşırı uyuzlu olduğunu gördük tedavisi başlandı, diğerinin de kavga ettiği ve yaralandığını değerlendiriyoruz. Gerekli müdahaleler yapıldı. Parazit uygulamaları da yapıldı" dedi.

Paçalı, bölgeye çok sayıda köpek terk edildiği ve büyük kısmının kısırlaştırılmadan bırakıldığı için üremeye devam ettiğine dikkat çekti. Paçalı, belediyelerin sokaklardan topladığı köpekleri bölgelerinden uzaklaştırmak için sivil araçlara doldurup gece saatlerinde başka ilçelere ve özellikle ormanlık alanlara götürdüğünü bunun hem suç olduğunu hem de insanlık dışı olduğunu söyledi. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının gıda desteğine daha çok ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, vatandaşlara kapı önlerine mama ve su bırakmaları çağrısı yaptı.

Ormanlık alana terk edilmiş 12 köpek donmak üzereyken bulundu

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