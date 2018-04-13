Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ormanda tecavüz edip boğarak öldürdü... 17 yaşındaki Kader'in katilinden şoke eden 'tahliye' talebi

    Ormanda tecavüz edip boğarak öldürdü... 17 yaşındaki Kader'in katilinden şoke eden 'tahliye' talebi

    ESKİŞEHİR (AA)
    13.04.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de aracına aldığı 17 yaşındaki kıza ormanlık alanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, karar duruşmasında tahliyesini isteyerek, "Pişmanım" dedi. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Metin Yılmaz (31) ile avukatı hazır bulundu. Tahliyesini isteyen sanık Yılmaz, "pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tecavüz"den 13 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan da 9 yıl hapisle cezalandırdı.

    Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkisindeki ormanlık alanda 1 Ağustos 2016'da cesedi bulunan 17 yaşındaki Kader Kaya'nın tecavüze uğrayıp, iç çamaşırıyla boğulduğu belirlenmiş, gözaltına alınan Metin Yılmaz tutuklanmıştı.

    Cinayet kurbanı Kader yanlış otobüse binmişCinayet kurbanı Kader yanlış otobüse binmiş

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (13.04.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: DAVA , Karar , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri