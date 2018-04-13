Ormanda tecavüz edip boğarak öldürdü... 17 yaşındaki Kader'in katilinden şoke eden 'tahliye' talebi

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Metin Yılmaz (31) ile avukatı hazır bulundu. Tahliyesini isteyen sanık Yılmaz, "pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tecavüz"den 13 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak"tan da 9 yıl hapisle cezalandırdı.
Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkisindeki ormanlık alanda 1 Ağustos 2016'da cesedi bulunan 17 yaşındaki Kader Kaya'nın tecavüze uğrayıp, iç çamaşırıyla boğulduğu belirlenmiş, gözaltına alınan Metin Yılmaz tutuklanmıştı.
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