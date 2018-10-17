Ormanda kaybolan okul müdüründen haber var
Kütahya'nın Emet ilçesinde, mantar toplarken ormanda kaybolan okul müdürü ve öğretmen, Jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Göncek köyü yakınlarında bulunan Gürcü Yakası Kaşıkçı mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamak için giden Hisarcık ilçesi Kutluhallar Okulu Müdürü Salim Teoman Okuş ve sınıf öğretmeni Yıldıray Batı kayboldu.
İhbar üzerine arama çalışması başlatan Jandarma ekipleri, kaybolan Okuş ve Batı'yı buldu. Okul müdürü ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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