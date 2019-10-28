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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
28.10.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

'Ormanda işkence' davasının sanığı konuştu

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ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D. (18) adlı genç kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Amina Sufiyeva, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Vurduğum ve tehdit ettiğim için üzgün ve pişmanım" dedi. Olay günü amacının mağdur S.D'ye yardım etmek olduğunu ifade eden Yörük, '' İstediği yere bırakacaktım. Arabaya bindi ve ondan sonra bağırmaya başladı. 'Durmazsan aşağıya atlayacağım' dedi.'' dedi.

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  • Ormanda işkence davasının sanığı konuştu
  • Ormanda işkence davasının sanığı konuştu
  • Ormanda işkence davasının sanığı konuştu
  • Ormanda işkence davasının sanığı konuştu
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Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı.

Kazakistan uyruklu Amina Sufiyeva (18) ile Yasin Kamay (22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Yörük (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

23 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLAR

Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Can Yörük hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianameyi kabul eden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan Mehmet Can Yörük'ün de tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Yörük de tutuklandı. Başka mahkemede görülen, yaşı küçük sanıkların dosyası da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, darp görüntülerine ulaşan H.Y. ve o görüntüleri medyaya servis eden İ.K. şahit olarak dinlendi.

Görüntüleri bir arkadaşının gönderdiğini söyleyen H.Y., “Görüntüleri izlediğim sırada yanımda arkadaşım İ.K. vardı. Bana gelen görüntüyü ona da gösterdim. İ.K. ise görüntüleri haber kanallarına gönderdi. Ben, olayın oluş şeklini görmedim" dedi. Görüntüleri basına sızdıran İ.K. de sanıkları tanımadığını, görüntüleri H.Y'nin telefonundan haber kanallarına gönderdiğini kaydetti.

Sanık Yasin Kamay, 9 aydır tutuklu kaldığını ifade ederek, tahliyesini istedi. Sanık Mehmet Can Yörük de sol elinin, parmaklarının ve bileğinin ameliyatlı olduğunu belirterek, “Mağdur, 'Araba kullandığı sırada benim kafama silah dayadı, boğazımı sıktı' demiş. Ben solak değilim. Bu iddiaların doğru olması için 3 kolumun olması gerekiyor. Ben sadece sağ elimi kullanabiliyorum. Bu hareketleri aynı anda yapmam mümkün değil.

Direksiyonu bir şekilde tutsam bile kafasına silah dayayıp, boğazımı sıkamam" diye konuştu. Olay günü amacının mağdur S.D'ye yardım etmek olduğunu ifade eden Yörük, “Ben mağdura, 'Seni hastaneye mi karakola mı götüreyim' diye sordum.

İstediği yere bırakacaktım. O da 'Eve götür' dedi. Arabaya bindi ve ondan sonra bağırmaya başladı. 'Durmazsan aşağıya atlayacağım' dedi.

Ben de kendine zarar vermesin diye durdum ve o da aşağıya indi. Saat 17.30- 18.00 sıralarıydı. Ben de babamın yanına gittim" dedi.

'MADEM YARDIM EDECEKTİN NEDEN BURADASIN'

Mahkeme başkanının, "Madem mağdura yardım etmek istedin. O zaman neden buradasın" sorusuna ise Mehmet Can Yörük, “Ben iyilik yaptığım için buradayım" karşılığını verdi.

Amina Sufiyeva ise kendisine iftira atıldığını ve iftiraların hiçbirini kabul etmediğini söyleyerek, “Bir anlık öfkeyle yaptım.

Vurduğum ve tehdit ettiğim için üzgün ve pişmanım" diye konuştu

9 aydır tutuklu olduğunu hatırlatan S.D.K. da tahliyesini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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