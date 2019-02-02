Ormanda genç kıza işkence! Yerlerde sürüklediler, darp ettiler... Bununla da yetinmeyip...
Antalya'da 3 genç kız, 2 erkek arkadaşıyla birlikte tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp ettiler. Bununla da yetinmeyen grup, genç kızdan para isteyip gasp etmeye çalıştı. Korkunç anlar dakikalarca sürdü.
Antalya'da 3 genç kız, 2 erkek arkadaşıyla birlikte tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp işkence etti. Genç kızı aralarına alıp yerlerde sürüklediler, dövdüler. Dakikalarda süren darp anlarını bir de kameraya kaydettiler.
Ailesine zarar vermekle tehdit edilen kız, korktuğu için şikayetçi olmadı.
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