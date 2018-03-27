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    Ormanda çıplak işkence

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    27.03.2018 - 14:04 | Son Güncelleme:

    Bayrampaşa’da evinden sigara içmek için çıkan Niyazi D. silahlı kişiler tarafından 20 bin lira fidye için kaçırıldı. Arnavutköy ormanlarında çırılçıplak soyulup darp edilen Niyazi D. kurtarıldı. İş ortağı olduğu belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Bayrampaşa’da, Niyazi D., Nurettin K. (26) Hasan D. (32) ve Sefer G. (31) araç alım satım işi yapıyorlardı. Nurettin K. 30 bin lira değerinde bir araç sattı. Araç bir gün sonra çalındı. 3 arkadaş, aracın anahtarla ya da çekici ile çalınabileceğini öğrendi.

    Ormanda çıplak işkenceYedek anahtarın Niyazi D’de de olduğunu düşünen ortaklar, konuşmak için evine gitti. Niyazi D, oğluna, “Sigara içip geleceğim” diyerek evden çıktı. Kapıdan çıkar çıkmaz ortakları silah zoruyla Niyazi D’yi bir araca bindirerek Arnavutköy’de ormanlık alana götürdü.

    Yoldayken oğlunu arayan Niyazi D. “Ne yap et 20 bin lira bul” diyerek telefonu kapattı. 3 fidyeci Niyazi D.’yi götürdükleri Arnavutköy ormanlarında soyup dövdüler. Konuyu haber alan Asayiş Şube Gasp Büro Rehine Müzakere Timleri çalışma başlattı.

    Niyazi D. ile oğlu aracılığı ile bağlantı kuruldu. Paranın teslimi için Bayrampaşa’da bir adreste buluşma ayarlandı. Ekipler, buluşmanın gerçekleştiği yerde para teslim edilirken Nurettin K. , Hasan D. ve Sefer G’yi suçüstü yakaladı. Niyazi D. fidyecilerin elinden kurtarıldı.

    Etiketler: şantaj , adam kaçırma , istanbul , gündem
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