Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrmanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış
GeriGündem Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nedim KOVAN/GİRESUN (DHA)
24.05.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış

Giresun kırsalında ormanlık alanda aç kalan, yiyecek istemek için hidroelektrik santrali (HES) şantiyesine gidince yakalanan 'Aras Faraşin' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın, kendini burada çalışanlara 'doğa gezgini' olarak tanıttığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan Arslan'ın güvenlik güçlerinin çembere aldığı bölgeden çıkmak için HES çalışanlarına para teklif edip Eynesil ilçesine götürmeleri için plan yaptığı saptandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Ordu, Gümüşhane, Trabzon ve Tokat kırsalında eş zamanlı başlatılan bahar operasyonları, 1800 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, komandolar ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin katılımıyla sürüyor. 17 Mayıs tarihinde Giresun kırsalında yakalanan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu ile 2 gün önce yakalan İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın verdiği ifadeler ve yer göstermesi doğrultusunda yeni bulgular da elde edildi.

MAÇKA'DAKİ SALDIRIYA KATILMIŞLAR

Karadeniz kırsalında son 5 yıldır çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen 2 teröristin, 2 yıl önce Maçka ilçesinde Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı ortaya çıktı.

Terörist Aras Aslan'ın Trabzon kırsalında bölgede olabileceği tahmin edilen farklı terörist gruplarla buluşabileceği ihtimali üzerine de JÖH ve komando timleri Trabzon-Gümüşhane-Giresun sınır bölgesinde konuşlandırıldı.

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini doğa gezgini olarak tanıtmış

KENDİNİ DOĞA GEZGİNİ OLARAK TANITMIŞ

Aras Aslan'ın Gümüşhane-Giresun sınır bölgesinden yürüyerek Espiye kırsalına geldiği belirlendi. Terörist Behrüz Dudkanlu'nun güvenlik güçlerine gösterdiği depolar imha edilince aç kalan Arslan'ın HES şantiyesine gitmeye karar verdiği ortaya çıktı. Teröristin, telsizini ve diğer elektronik eşyalarını kırdığı, üzerindeki sivil kıyafetler ile sırt çantası ve elindeki sopasıyla kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtıp yiyecek istediği bildirildi. Şantiyedekilerin iftar saatini bekleme bahanesiyle oyalayıp jandarmaya bildirmesi üzerine Arslan yakalandı. Teröristin, askerin çembere aldığı bölgeden çıkmak için HES çalışanlarına para teklif edip, kendini Eynesil ilçesine götürmesi için plan yaptığı saptandı.

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini doğa gezgini olarak tanıtmış
Daha önce bölgede etkisiz hale getirilen ve sağ ele geçirilen PKK'lı teröristlerin kendilerini doğa gezgini gibi kamufle edip yaylalarda dolaştığı, gündüzleri gözetledikleri yayla evleri boşalınca içeri girip erzak ve yaşam malzemeleri çaldıkları, bu malzemeleri de ormanda belirledikleri depo ve sığınaklara sakladıkları tespit edildi.

15 SIĞINAK VE DEPO ELE GEÇİRİLDİ

Kış üstlenmesini Espiye kırsalında yayla bölgesinde geçiren Behrüz Dudkanlu'nun Aras Aslan ile kavga edip ayrıldığı, Tunceli üzerinden bahar döneminde yeni takviye grup gelmeyince de teslim olduğu ifade edildi.

Behrüz Dudkanlu, yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun ve Trabzon kırsalında depo ve sığınaklar ile geçiş güzergahlarını da tek tek anlattı. Bölgede son 1 haftadır sürdürülen operasyonlarda ele geçirilen sığınak ve depo sayısı 15'e çıktı.

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini doğa gezgini olarak tanıtmış
MÜHİMMAT DEPOLARI ARANIYOR

PKK'lı Behrüz Dudkanlu ve Aras Aslan'ın JÖH timlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Güce ve Espiye ilçeleri ile Trabzon Maçka ve Tonya ilçeleri kırsalında ayrı yer ve geçiş güzergahları ile sığınakları gösterdiği bildirildi. Sığınaklarda ele geçirilen az sayıda mühimmatın da imha edildiği kaydedildi.

Trabzon ve Gümüşhane kırsalında olduğu değerlendirilen PKK'nın lojistik mühimmat deposunun bulunması için de dağlar didik didik aranıyor. İnsansız hava araçları (İHA) destekli operasyonlarda, iz takip dedektör köpeklerde arama-tarama faaliyetinde kullanılıyor.

Bölgede JÖH timlerinin konuşlandırıldığı, yaylaların İHA ve zırhlı araçlar eşliğinde sürekli kontrol altında tutulduğu bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Yıldırım, yağış ve su baskınlarına dikkat... İşte hava durumuyla ilgili son bilgiler
MHP'li Belediye Başkanı'na bıçaklı saldırı... Hayatını kaybetti
Müebbet ısrarı
Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini 'doğa gezgini' olarak tanıtmış