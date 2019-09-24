Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York’ta gerçekleşen İklim Değişikliği Zirvesi’nde konuştu. Türkiye’nin hedeflerini ve mevcut adımlarını dünya liderlerine anlatan Erdoğan, “Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz” diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında New York’ta gerçekleşen İklim Değişikliği Zirvesi’nde konuştu. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, sadece somut planlar açıklayan ülkelerin sunum yaptığı zirvede Erdoğan, Türkiye’nin hedeflerini ve mevcut adımlarını dünya liderlerine anlattı. Yeryüzünde insanın istifadesine sunulmuş her şeyin bir emanet olduğunu belirten Erdoğan, bir sonraki sahibine teslim edinceye kadar emanetin en iyi şekilde korunması gerektiğini vurguladı. İklim değişikliğinin, sonuçları itibarıyla sınır tanımayan küresel bir sorun olduğuna işaret eden Erdoğan, küresel sorunların çözümünde, gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde işbirliğinin tesis edilmesinin şart olduğunu söyledi.
“Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır” diyen Erdoğan, “Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz” diye konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları ise şu şekilde:
YENİLENEBİLİR ENERJİDE LİDERİZ
- Dünyanın en kalabalık metropollerinden İstanbul’da 4.5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Son 17 yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkeme hizmet ediyorum. İstanbul ile beraber 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğalgaz kullanımını yaygınlaştırdık.
- Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda elektriğin yüzde 30’dan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 39 seviyesine yükselteceğiz.
- İklim duyarlı, enerji verimli şehirler inşa ederken afet risklerini de azaltıyoruz. Millet bahçeleri projelerimizle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yatak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz.
2023 İÇİN ORMAN HEDEFİ
- Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım’da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedeflerimizden biri orman alanlarımızı toplam alanın yüzde 30’una çıkarmaktır.
- Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını düşürmek için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Demiryolunun toplam yük taşımacılığı içindeki payını yüzde 5’ten yüzde 10’a, yolcu taşımacılığındaki payını ise yüzde 1’lerden 4’e çıkarmayı hedefliyoruz.
- Hızlı tren hatlarımızı önümüzdeki 5 yıllık dönemde yaklaşık 5 bin 600 kilometreye taşıyacak, şehir içi raylı sistem uzunluğumuzu ise yüzde 50 civarında artıracağız. Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi tarihi nitelikte projelerimizi hayata geçirdik.
BİSİKLET YOLLARI İÇİN YATIRIM
- Ülkemiz genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4’te 3 oranında düşürdük.
- Eşimin (Emine Erdoğan) öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni tüm Türkiye’ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 13’ten 35’e taşıyacağız.
- Son dönemdeki en önemli yatırım alanlarından biri de bisiklet yolları. 2023’te bisiklet yollarını da bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız.
- Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına her bir coğrafi bölge için ayrı eylem planları hazırlıyoruz. İlk olarak Karadeniz Bölgesi için yayımlanan eylem planı kısa sürede diğer bölgeler için de yayımlanacak.
SIFIR KARBON İÇİN YOL HARİTASI
- “Sayın genel sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti” diyen Erdoğan, “Türkiye bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler-HABİTAT ile beraber Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu’nun eşbaşkanlığını yürütüyor” diye konuştu.
Erdoğan, yerel eylem çalışma grubunun girişimlerini anlatırken özetle şunları kaydetti:
“İlk girişim Yerel İklim Yatırımı için Liderlik Girişimi’dir, ikincisi ise Herkes için Sıfır Karbon Binalar Girişimi’dir. Bu önemli girişimin iki temel bileşeni vardır. İlki, 2030 yılına kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hale getirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır. İkincisi, 2030 yılına kadar küresel ölçekte yaklaşık 1 trilyon dolar tutarındaki yatırımın hayata geçirilmesidir. Üçüncü girişimimiz İklim Dostu Ulaşım Girişimi ile sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyoruz.”
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