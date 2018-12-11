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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aysel ALP - ANKARA
11.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Orman Kanunu’ hatırlatması

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‘Orman Kanunu’ hatırlatması

İmar barışında başvuru sayısı 9 milyona yaklaşırken Orman Bakanlığı’ndan Şehircilik Bakanlığı’na hatırlatma yazısı gönderildi. Bakan Bekir Pakdemirli yazıda, ormanların daraltılması amacıyla işlenen suçların genel ve özel af kapsamına alınamayacağı hükmü ile Orman Kanunu’nun ormana her çeşit bina yapımını yasaklayan maddesini anımsattı.

8 Haziran’da başlayan imar barışı başvuruları, 31 Aralık 2018 tarihinde son bulacak. 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16’ncı maddeye göre, İstanbul Tarihi Yarımada, Boğaziçi ön görünüm bölgesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı dışında kalan yerlerde, 1 Ocak 2018 tarihinden önce yapılan kaçak yapılar için ‘yapı kayıt belgesi’ alınabiliyor. Böylece 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı kaçak yapılar nedeniyle alınan yıkım kararları ve para cezaları iptal olacak.

‘Orman Kanunu’ hatırlatması

PAKDEMİRLİ’DEN UYARI YAZISI

Özel yasayla koruma alanı ilan edilen orman, kıyı, mera ve tarım arazileri ile afet riski altındaki yerlerdeki kaçak yapıların durumu ise tartışma yarattı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 Kasım 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, 19 Kasım 2018’de ise hem 81 il valiliğine hem de kendi il teşkilatına uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, kendi özel kanunuyla korunan ormanlardaki kaçak yapıların, imar barışına dahil olmadığı bildirildi.
Bakan Pakdemirli, Çevre Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, Anayasa’nın 169’uncu maddesine dikkat çekerek, ormanların daraltılması amacıyla işlenen suçların genel ve özel af kapsamına alınamayacağı hükmü ile Orman Kanunu’nun ormana her çeşit bina yapımını yasaklayan maddesini anımsattı. Ardından da bu yapıları yapanlar hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğu, orman idaresinde de bu tür yapıları yıkma yetkisi bulunduğu vurgulandı. Pakdemirli, “Devlet ormanlarında yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapı ve tesislere 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesi çerçevesinde yapı kayıt belgesi verilmesi, başta Anayasamız olmak üzere 6831 sayılı yasa ile çelişmektedir. Orman sayılan alanlarda yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapı ve tesislerin 3194 sayılı Kanun’un geçici 16’ncı maddesi çerçevesinde ele alınması ve söz konusu hükmün orman sayılan alanlarda yasadışı yollarla inşa edilen yapı ve tesislere uygulanmaması hususunu bilgilerinize arz ederim” diye yazdı.

MERALAR DA DAHİL EDİLEMEZ

Bir yetkili, Mera Kanunu’nun “Mera, yaylak ve kışlaklar özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zamanaşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz” hükmüne dikkat çekerek buraların da imar barışına dahil edilemeyeceğini vurguladı.

KÜLTÜR BAKANI’NDAN ŞEHİRCİLİK BAKANI’NA SORU

KORUMA kurullarından izin almaksızın çivi bile çakılması yasak olan Kapadokya, İstanbul Tarihi Yarımada gibi yerler başta olmak üzere Türkiye genelinde pek çok sit alanına kaçak inşaatlar yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da 2863 sayılı yasa kapsamındaki kültür varlıklarının imar barışı kapsamında olup olmadığını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bir yazıyla sordu. Bakanlıktan henüz yanıt gelmezken, Bakan Ersoy, Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarına, kültür varlıklarını içeren yapı kayıt belgesi başvurularıyla ilgili işlem yapılmaması uyarısında bulundu.

YAPI YENİ KAYIT ESKİ

TRABZON’da, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsayan imar affını fırsat bilen eski tarihli 'yapı kayıt belgesi' alan 29 kişinin gerçek dışı beyanda bulunduğu belirlendi. Kimi yaylacıların ise kaçak yapılarını düşük 'yapı kayıt belgesi' bedeli ödemek için kulübe ve barınak gibi 'basit tarımsal yapı' gösterdikleri de ortaya çıkarıldı. 2-3 katlı müstakil evleri başvurularında depo, ahır diye yazanlar böylece verecekleri tapu harcını 10’da bire kadar düşürmeyi hedefledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, belgelerini iptal ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup kaçak yapıların yıkımı için işlem başlattı. Bugüne kadar Trabzon’da 138 bin, Rize’de 40 bin, Giresun’da 22 bin, Gümüşhane’de 15 bin ve Artvin’de 2 bin civarında başvuru olduğu kaydedildi. (DHA)

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