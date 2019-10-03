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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
03.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Orman kahramanı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Orman kahramanı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde onlarca hektarlık orman alanını istila ederek ağaçların yapraklarını yiyen tırtıllar için laboratuvarlarda özel yetiştirilen ‘predatör’ (besin olarak diğer canlıları yakalayıp öldüren herhangi bir canlı) böcekler göreve hazırlanıyor.

İlk kez geçen yıl Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki ormanlarda ortaya çıkan tırtıllar, geçtiğimiz hafta İnegöl’ün Tahtaköprü köyünün ormanlarını istila etmiş ve kısa sürede 105 hektarlık bölgedeki kayın ağaçlarının yapraklarını yemişti. Uzmanların bölgede yaptığı incelemede ağaçların yapraklarını yiyen tırtılların, Danimarka’dan Vietnam’a kadar farklı bölgelerde yaygın olan ‘calliteara Pudibunda’ türü olduğu belirlendi. Özellikle sonbaharda ortaya çıkan ve yapraklarla beslenen bu tırtılla mücadele için ise kimyevi ilaçlar yerine tabii mücadele yolu tercih edildi.

Orman kahramanı

YILDA ORTALAMA 600 BİN BÖCEK

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı laboratuvarlarda özel olarak yetiştirilen ‘predatör’ denilen avcı böcekleri bölgeye bırakılacak. Uzmanlar hangi ‘predatörün’ bu tırtıl için kullanacağını belirlemek için çalışmalara başladı. Bu tırtılların doğal düşmanı olan predatörler, tırtılların hem kendilerini hem de yuvalarındaki larvalarını tüketiyor. Bu görev için en güçlü aday ise daha önce bu tür birçok zararlı tırtılla mücadelede başarılar elde eden “calosoma sycophanta” türü ‘predatör’ böcek. Ayrıca uzmanlar bölgede tırtılları yiyen kuşların çoğalması için özel kuş yuvaları da yerleştirecek. Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 46 adet laboratuvarda her yıl ortalama 600 bin faydalı (avcı) böcek üretilerek, zararlıların bulunduğu ormanlara salınıyor. Zararlı böceklerle beslenen kuş popülasyonunun arttırılması için de her yıl ortalama 50 bin kuş yuvası ormanlara asılıyor.

250 HEKTARLIK ALANI YEDİLER

Kütahya ile Bursa arasındaki ormanlık alanda görülen kızıl kuyruklu kayın tırtılları, yaklaşık 250 hektar alanı kuruttuktan sonra geçtiğimiz hafta Domaniç-İnegöl karayolunun karşı tarafındaki yeşil alanlara doğru ilerlemeye başladı. Bir kısmı araçların altında kalarak ezilmesine rağmen tırtıllar karşı taraftaki kayın ağaçlarına ulaşmayı başardı.

Bölgede ilk kez geçen yıl Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Arapoturağı mevkisinde tespit edilen kızıl kuyruklu tırtıl zararlısı, iki ilin sınırındaki ormanlık alanda yoğun şekilde etkili oluyor. Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, sadece yaprakları yiyen, bunun dışında bitki örtüsüne herhangi bir zararı olmayan tırtılların yayılmasının, bölgedeki iklim değişikliği, nem ve sıcaklık dengesinin değişmesiyle ilgili olduğunu açıklamıştı.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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