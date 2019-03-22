Orman Haftası etkinlikleri Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor - Orman Haftası ne zaman?

Orman Haftası, Türkiye'de okullarda kutlanan bir hafta. Orman haftası ve ağaç bayramı adıyla da adlandırılır. 21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanılır. Amacı çocuklara ormanların önemini öğretmektir. Hafta boyunca fidan dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır.



ORMAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ



Alaşehir’de 'Adalet Ormanı' oluşturuldu



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, ilçeye bağlı Belenyaka Mahallesinde 'Adalet Ormanı' kuruldu. Alaşehir Orman İşletme Şefliğinden temin edilen çam fidanları adliye personeli tarafından toprakla buluşturuldu. Fidan dikim törenine katılan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, ’’Bizler görevimiz nedeniyle bir gün başka yerlere atanırız ama burada diktiğimiz fidanlar büyür, gelişir yıllar sonra toprakla bütünleşir. Orman sevgisini 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza kazandırmamız gerekiyor. Orman sevgisiyle birlikte toprakla buluşturulacak her bir fidanın da gelecek nesiller için önemini bilmeli ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bu tür etkinlere her zaman önem veriyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Fidan dikimi ve konuşmaların ardından Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, adliye personeli ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir İlçe Müftüsü Necati Kara, Alaşehir Sosyal Hizmetler Müdürü Nevzat Bakay, Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Mesut Duyar, savcılar, hakimler, denetimli serbestlik personeli ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tunceli’de 'Adalet Ormanı' oluşturuldu

Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde "Adalet Ormanı" oluşturuldu.



Devlet hastanesi mevkisindeki fidan dikme etkinliğinde konuşan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, ağaç diken herkesin ülkenin geleceğine önemli miras bıraktığını söyledi.



Ormanların çoğaltılması gerektiğini belirten Vali Sonel, şöyle dedi:

"Orman haftasında denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülere kamu hizmeti olarak ağaçlandırma çalışması yaptırılmasının güzel ve anlamlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ormanlarımız güzel ülkemizin akciğerleridir ve ne kadar çok ağaç dikersek gelecek nesillerimize de o kadar güzel bir ülke bırakabiliriz."



Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek de Adalet Bakanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak Orman Haftası süresince, tüm Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında Orman Bölge Müdürlükleriyle iş birliği yapılarak "Adalet Ormanı" oluşturma çalışmaları başlatıldığını anlattı.



Tunceli Devlet Hastanesi mevkisinde bin 641 metrekare orman arazisinin "Adalet Ormanı" yapılmak üzere Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edildiğini dile getiren İşlek, ilk etapta 200 fidan dikeceklerini ifade etti.



Balıkesir’de'Adalet Ormanı' oluşturuldu



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Adalet Ormanı oluşturuldu.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında Bandırma Pirenlik Mevkii'nde bulunan arazide Bandırma Adalet Ormanı oluşturuldu. Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki 33 yükümlü ile açık cezaevindeki 15 hükümlü tarafından dikilen 3 bin 550 fidan toprakla buluştu.



21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamındaki fidan dikme etkinliğine Kaymakam Günhan Yazar, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadriye İlhan, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları, Jandarma Bölük Komutanı, İşkur Müdürü Emrullah Narin ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

Hükümlülere yönelik eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile kamu yararına ücretsiz çalışma programları da yürütüldüğünü dile getiren İşlek, hükümlülerin ara yıl tatilinde okullarda temizlik, boya ve tadilat işlerinde çalıştıklarını anımsattı.



Behçet İşlek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün öncülük ettiği projeyle ülke genelinde binlerce fidanın toprakla buluştuğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



"Yükümlülerimiz, bu ağaçlandırma çalışması ile Tunceli'mize yeni bir orman kazandıracaklar. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve Orman İşletme Müdürlüğümüz ile iş birliği yaparak belirli periyotlarla dikilecek fidanların bakım ve sulama işlerini de birlikte yapacaklar."

Konuşmaların ardından Vali Sonel ve beraberindekiler fidan dikimi gerçekleştirdi.



Etkinliğe, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Seçkin Şenlik, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, hakim ve cumhuriyet savcıları, kurum müdürleri ve denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırılan yükümlüler katıldı.



Şırnak’da'Adalet Ormanı' oluşturuldu



IRNAK’ta 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin katılımıyla ’Adalet Ormanı’ oluşturuldu.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesi işbirliğinde 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında Adalet Ormanı oluşturuldu. Şırnak-Cizre karayolunun 4üncü kilometresinde bulunan alanda düzenlenen ağaç dikme etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgenaral Halil Sosyal, denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Başsavcı Mehmet Yılmaz, alana mavi servi, ender çamı, dış budak, badem ve fıstık çamı olmak üzere yaklaşık 2 bin 500’e yakın fidan dikmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Orman sevgisini 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza kazandırmamız gerekiyor. Orman sevgisiyle birlikte toprakla buluşturulacak her bir fidanın da gelecek nesiller için önemini bilmeli ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Her zaman, tüm imkanlarımızla destek vermeye de hazırız. Kamu hizmeti kapsamında ağaçlandırma çalışmasına katılacak olan yükümlülerimizle fidan dikimi için en uygun zaman olan bahar ayında daha yeşil bir Şırnak oluşturulmasında katkımız olsun istedik. Oluşturduğumuz Adalet Ormanı ile infaz çalışmalarının toplum içerisinde daha yakından tanınması ve ormanlık alanların artırılmasıyla ilgili toplumsal bir farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır" dedi.