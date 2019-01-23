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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularında son günler!

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Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurularında son günler!

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 66 personel alımı yapılacak. Söz konusu alımlar için başvurular geçtiğimiz aralık ayında başlamıştı. Gözler şimdi başvuruların tamamlanacağı ve sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Orman Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 46 orman mühendisi alımı için başvuru yapacaklarda, bu yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2018-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak ve lisans programlarının orman mühendisliği bölümünden mezuniyet şartı aranacak. Söz konusu alımlar için başvurular 14-25 Ocak 2019'da yapılabilecek.Mühendis alımlarına ilişkin sözlü ve uygulamalı sınavlar 18 Şubat-1 Mart 2019'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

20 ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALINACAK

20 orman muhafaza memurluğu kadrosuna başvuru için ise bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (2018-KPSSP93) en az 70 puan almış olmak ve yüksek öğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından, ormancılık ve orman ürünleri, orman işletmeciliği, ormancılık, orman ürünleri, odun dışı orman ürünleri, fidan yetiştiriciliği, fidan yetiştirme, fidan ve fidecilik, budama ve aşılama, avcılık ve yaban hayatı, av ve yaban hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak şartını karşılamak gerekiyor. Söz konusu kadrolar için başvurular 28 Ocak-8 Şubat 2019'da alınacak.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar ise 4-15 Mart 2019'da Antalya'da yapılacak. İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecek. Söz konusu alımlar için adaylara yapılacak tüm duyurular kurumun "www.ogm.gov.tr" internet adresinden yayımlanacak.

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