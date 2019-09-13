Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvuruları başladı - OGM başvuru formu

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, OGM'ye alınacak personelden bin 146'sı mülakat ve uygulama sınavı yapılmadan, KPSS puan sıralaması esas alınarak, adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlayarak yerleştirilecek.

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Bu kategoride alımı yapılacak sözleşmeli personel listesinde 10 orman endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli bulunuyor. Dün başlayan başvuru süresi 23 Eylül'de sona erecek.



Diğer yandan, bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da "KPSS puanı ve uygulamalı sınav" usulüyle yapılacak.



Zorlu arazi ve ekstrem iklim koşullarında orman yangını ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere birçok tehlikeli görevi ifa edecek bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılacak. Sınavların her aşaması görsel olarak kayıt altına alınacak.



Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), sendika (yetkili memur sendikası) ve sivil toplum kuruluşu (Orman Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabilecek. Adaylardan, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacak. Bu kategorideki müracaatlar, 24 Eylül-7 Ekim döneminde yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sözleşmeli personel olarak istihdam edeceği adaylar için 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresinden başvuruları alacak. Başvurular, E-Devlet şifresi ile alınabilecek.

Orman Muhafaza Memuru ve Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olan adaylar ise 24.09.2019-07.10.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Farklı pozisyonlarda yapılacak olan alımlar için adaylarda farklı kriterler aranacak. Alımı gerçekleştirilecek olan personellerin 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması önem arz edecek.

Başvuruda aranacak özel şartlar ise şu şekilde olacak;

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,



2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,



3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,



4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- Baro kayıt belgesine sahip olmak,

Orman Mühendisi olarak istihdam edilecek olanlar için Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,



Entomoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman entomolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,



Fitopatoloji alanında mühendis pozisyonunda istihdam edilecekler için, orman mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve orman fitopatolojisi dalında yüksek lisans yapmış olmak,

Orman Muhafaza Memuru olarak istihdam edilecek olanlar için Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

şartları aranacak.

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)